ОВА: У Куп'янському районі посилять евакуаційні заходи

Росія продовжує чинити терор проти цивільних, а також цивільної інфраструктури у Харківській області. В Куп’янському районі буде посилено евакуаційні заходи, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Telegram-канал голови Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олега Синєгубова.

Як розповів Синєгубов, останнім часом спостерігається посилення ворожих обстрілів з різного виду зброї.

Він додав, що сьогодні на території Куп’янської громади проживає понад 4 тисячі жителів, серед яких більшість, це люди похилого віку.

"Тому важливо, щоб кожен усвідомлював необхідність виїзду до більш безпечних місць. Спільними зусиллями маємо допомогти нашим людям", - пояснив він.

Зокрема голова ОВА додав, що для усіх евакуйованих було забезпечено:

резерви для тимчасового проживання;

гаряче харчування;

продовольчі й гігієнічні набори;

теплий одяг для евакуйованих;

супровід.

Евакуація у Куп'янському районі

Як й згадувалось вище, на тлі посилення ворожих обстрілів, в Куп'янському районі проводять евакуацію цивільних. В середині серпня поточного року в районі оголосили примусову евакуацію дітей із населених пунктів, розташованих поблизу зони бойових дій. Тоді ж Синєгубов заявив, що влада Харківської області може вивезти близько 12 тисяч українців.