ОВА: В Купянском районе усилят эвакуационные мероприятия
Россия продолжает совершать террор против гражданских, а также гражданской инфраструктуры в Харьковской области. В Купянском районе будут усилены эвакуационные мероприятия, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает Telegram-канал главы Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олега Синегубова.
Как рассказал Синегубов, в последнее время наблюдается усиление вражеских обстрелов из разного вида оружия.
Он добавил, что сегодня на территории Купянской общины проживает более 4 тысяч жителей, среди которых большинство, это пожилые люди.
"Поэтому важно, чтобы каждый осознавал необходимость выезда в более безопасные места. Совместными усилиями должны помочь нашим людям", - пояснил он.
В частности, председатель ОВА добавил, что для всех эвакуированных было обеспечено:
- резервы для временного проживания;
- горячее питание;
- продовольственные и гигиенические наборы;
- теплая одежда для эвакуированных;
- сопровождение.
Эвакуация в Купянском районе
Как и упоминалось выше, на фоне усиления вражеских обстрелов в Купянском районе проводят эвакуацию гражданских. В середине августа текущего года в районе была объявлена принудительная эвакуация детей из населенных пунктов , расположенных вблизи зоны боевых действий. Тогда же Синегубов заявил, что власти Харьковской области могут вывезти около 12 тысяч украинцев.