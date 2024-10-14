ОВА: В Купянском районе усилят эвакуационные мероприятия

Россия продолжает совершать террор против гражданских, а также гражданской инфраструктуры в Харьковской области. В Купянском районе будут усилены эвакуационные мероприятия, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Telegram-канал главы Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олега Синегубова.

Как рассказал Синегубов, в последнее время наблюдается усиление вражеских обстрелов из разного вида оружия.

Он добавил, что сегодня на территории Купянской общины проживает более 4 тысяч жителей, среди которых большинство, это пожилые люди.

"Поэтому важно, чтобы каждый осознавал необходимость выезда в более безопасные места. Совместными усилиями должны помочь нашим людям", - пояснил он.

В частности, председатель ОВА добавил, что для всех эвакуированных было обеспечено:

резервы для временного проживания;

горячее питание;

продовольственные и гигиенические наборы;

теплая одежда для эвакуированных;

сопровождение.

Эвакуация в Купянском районе

Как и упоминалось выше, на фоне усиления вражеских обстрелов в Купянском районе проводят эвакуацию гражданских. В середине августа текущего года в районе была объявлена принудительная эвакуация детей из населенных пунктов , расположенных вблизи зоны боевых действий. Тогда же Синегубов заявил, что власти Харьковской области могут вывезти около 12 тысяч украинцев.