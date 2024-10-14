Банки у вересні подвоїли видачу енергокредитів бізнесу – НБУ

Банки отримали від бізнесу 2484 заявки на кредитування проєктів із відновлення енергетичної інфраструктури на загальну суму 54,8 млрд грн. Про це йдеться в повідомленні Національного банку з посиланням на дані опитування 20 банків про кредитування з відновлення енергетики за період з 1 червня до 30 вересня 2024 року, повідомляє Ліга.Фінанси.

Вже схвалено заявки (підписані угоди та підготовані до підписання) на суму 7,9 млрд грн. Обсяг валового портфеля кредитів, пов’язаних з енергетичними потребами юридичних осіб, становить 2 млрд грн.

"Ми бачимо висхідну динаміку реалізації банками спільної ініціативи з кредитування на підтримку енергетики, адже протягом вересня валовий портфель кредитів бізнесу подвоївся" , – зазначив голова Національного банку Андрій Пишний.

У вересні:

подано 514 заявок на суму 8,4 млрд грн;

схвалено 1081 заявку на суму 2,7 млрд грн;

надано 220 кре дитів загальним обсягом 1,3 млрд грн.

За наданими позиками бізнесу з червня вже профінансована потужність генерації близько 200 мВт.

Крім того, банки кредитують і населення. Упродовж вересня громадянам надано 1100 кредитів загальним обсягом 133 млн грн. Обсяг валового портфеля кредитів, пов’язаних з енергетичними потребами фізичних осіб, зараз становить 204 млн грн.

Нагадаємо, 13 червня 2024 року перший держбанк відкрив приймання заявок від бізнесу на пільгові кредити на генератори та енергообладнання. У середині липня бізнес отримав перший кредит на альтернативну енергетику за розширеною програмою 5-7-9%.

На початку червня Кабмін анонсував програму пільгових кредитів на купівлю сонячних панелей та малих вітростанцій для домогосподарств і за тиждень опублікував її умови. З 22 липня в Україні розпочала роботу програма кредитів під 0% на сонячні панелі для населення.