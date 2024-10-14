Банки в сентябре удвоили выдачу энергокредитов бизнесу – НБУ

Банки получили от бизнеса 2484 заявки на кредитование проектов по восстановлению энергетической инфраструктуры на общую сумму 54,8 млрд грн. Об этом говорится в сообщении Национального банка со ссылкой на данные опроса 20 банков о кредитовании по возобновлению энергетики за период с 1 июня по 30 сентября 2024 года, сообщает Лига.Финансы.

Уже одобрены заявки (подписанные соглашения и готовящиеся к подписанию) на сумму 7,9 млрд грн. Объем валового портфеля кредитов, связанных с энергетическими потребностями юридических лиц, составляет 2 млрд грн.

"Мы видим восходящую динамику реализации банками совместной инициативы по кредитованию в поддержку энергетики, ведь в течение сентября валовой портфель кредитов бизнеса удвоился" , – отметил глава Национального банка Андрей Пышный.

На начало августа запрос бизнеса составил 40 млрд грн кредитов на энергопроекты, а на начало сентября – 46,4 млрд грн.

В сентябре:

подано 514 заявок на сумму 8,4 млрд грн;

одобрена 1081 заявка на сумму 2,7 млрд грн;

предоставлено 220 кредитов общим объемом 1,3 млрд грн.

По предоставленным займам бизнеса с июня уже профинансирована мощность генерации около 200 мВт.

Кроме того, банки кредитуют и население. В течение сентября гражданам предоставлено 1100 кредитов общим объемом 133 млн грн. Объем валового портфеля кредитов, связанных с энергетическими потребностями физических лиц, сейчас составляет 204 млн грн.

Напомним, 13 июня 2024 года первый госбанк открыл прием заявок от бизнеса на льготные кредиты на генераторы и энергооборудование. В середине июля бизнес получил первый кредит на альтернативную энергетику по расширенной программе 5-7-9%.

В начале июня Кабмин анонсировал программу льготных кредитов на покупку солнечных панелей и малых ветростанций для домохозяйств и через неделю опубликовал ее условия. С 22 июля в Украине приступила к работе программа кредитов под 0% на солнечные панели для населения.