Папа Франциск направив кардинала до Москви на переговори про обмін полоненими

Кардинал з Ватикану Маттео Дзуппі розпочав візит у Москву, щоб сприяти обміну полоненими з Україною та поверненню викрадених українських дітей на Батьківщину, заявив директор пресслужби Святого Престолу Маттео Бруні. З посиланням на Vatican News, повідомляє Ділова столиця.

За його словами, це другий візит кардинала Дзуппі "в рамках місії, яку йому доручив Папа Франциск минулого року, щоб зустрітися з представниками влади та оцінити додаткові зусилля з метою сприяння возз’єднанню українських дітей зі своїми рідними та обмінові полоненими, маючи на думці досягнення так очікуваного миру".

Нагадаємо, в травні 2023 р. Папа Франциск довірив кардиналові Маттео Дзуппі завдання провести місію, яка б могла "посприяти послабленню напруженості у війні в Україні". В рамках цієї місії кардинал здійснив візити до Києва, Москви, Вашингтона та Пекіна.