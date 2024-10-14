Папа Франциск направил кардинала в Москву на переговоры об обмене пленными

Кардинал из Ватикана Маттео Дзуппи начал визит в Москву, чтобы способствовать обмену пленными с Украиной и возвращению похищенных украинских детей на Родину, заявил директор пресс-службы Святого Престола Маттео Бруни. Со ссылкой на Vatican News, сообщает Деловая столица.

По его словам, это второй визит кардинала Дзуппи "в рамках миссии, которую ему поручил Папа Франциск в прошлом году, чтобы встретиться с представителями власти и оценить дополнительные усилия с целью содействия воссоединению украинских детей со своими родными и обмену пленными, имея в виду достижения так ожидаемого мира".

Напомним, в мае 2023 г. Папа Франциск доверил кардиналу Маттео Дзуппи задачу провести миссию, которая могла бы "поспособствовать ослаблению напряженности в войне в Украине". В рамках этой миссии кардинал совершил визиты в Киев, Москву, Вашингтон и Пекин.