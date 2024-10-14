Польша офіційно розпочала будівництво "Щита Схід" на кордоні з РФ та Білоруссю

Польща починає реалізацію проєкту «Щит Схід» – системи укріплень, фортифікаційних загороджень, передових баз та логістичних вузлів на кордоні з Росією та Білоруссю, повідомляє Радіо Свобода.

«Проєкт «Щит Схід» розпочинається» , – оголосив очільник уряду Польщі Дональд Туск під час відвідання військового полігону Ожиш у Вармінсько-Мазурському воєводстві, поблизу кордону з РФ.

Він додав, що «це є спільною ініціативою Польщі з балтійськими країнами».

Польський прем’єр задоволений тим, що при створенні «Щита Схід» із поляками та країнами Балтії співпрацюватимуть США, Велика Британія, Фінляндія.

Туск підкреслив, що «значна частина інфраструктури матиме цивільний характер».

«На все це будуть не тільки національні, але й європейські кошти. Я говоритиму про це у Брюсселі найближчими днями та тижнями» , – поінформував Туск.

Віцепрем'єр, міністр національної оборони РП Владислав Косіняк-Камиш зазначив, що на створення оборонної інфраструктури вздовж кордону з РФ та РБ упродовж 2024-2028 років буде спрямовано щонайменше 10 мільярдів злотих (понад 2,5 млрд дол.).

«Це набагато більше, ніж інвестують країни Балтії чи будь-яка інша країна нашого регіону» , – зазначив віцепрем’єр.

Він підкреслив, що метою «щита» є, зокрема, «перешкоджання пересуванню ворожих військ з одночасним сприянням пересуванню польських військ».

Міністр повідомив, що «Щит Схід» складатиметься, зокрема, з інфраструктури, фортифікацій, системи безпілотників і боротьби з безпілотниками, системи спостереження на всіх рівнях.

«За планом будівництво фортифікаційних елементів мало розпочатися у 2025 році, але буде змога це зробити вже в 2024 році» , – сказав Косіняк-Камиш.

За його словами, «у перші місяці на визначених відрізках східного кордону Польщі буде створено фортифікації і склади для озброєння».

Польська влада виступає за відновлення буферної зони на кордоні з Білоруссю.

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