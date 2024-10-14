Польша официально приступила к строительству "Щита Восток" на границе с РФ и Беларусью

Польша начинает реализацию проекта "Щит Восток" - системы укреплений, фортификационных заграждений, передовых баз и логистических узлов на границе с Россией и Беларусью, сообщает Радио Свобода.

«Проект "Щит Восток" начинается» , - объявил глава правительства Польши Дональд Туск во время посещения военного полигона Ожиш в Варминско-Мазурском воеводстве, вблизи границы с РФ.

Он добавил, что «это совместная инициатива Польши с балтийскими странами».

Польский премьер доволен тем, что при создании "Щита Восток" с поляками и странами Балтии будут сотрудничать США, Великобритания, Финляндия.

Туск подчеркнул, что «значительная часть инфраструктуры будет носить гражданский характер».

«На все это будут не только национальные, но и европейские средства. Я буду говорить об этом в Брюсселе в ближайшие дни и недели» , – проинформировал Туск.

Вицепремьер, министр национальной обороны РП Владислав Косиняк-Камиш отметил, что на создание оборонной инфраструктуры вдоль границы с РФ и РБ в течение 2024-2028 годов будет направлено по меньшей мере 10 миллиардов злотых (свыше 2,5 млрд долл.).

«Это гораздо больше, чем инвестируют страны Балтии или любая другая страна нашего региона» , – отметил вице-премьер.

Он подчеркнул, что целью «щита» является, в частности, «препятствование передвижению вражеских войск с содействием передвижению польских войск».

Министр сообщил, что «Щит Восток» будет состоять, в частности, из инфраструктуры, фортификаций, системы беспилотников и борьбы с беспилотниками, системы наблюдения на всех уровнях.

«По плану строительство фортификационных элементов должно было начаться в 2025 году, но будет возможность это сделать уже в 2024 году», - сказал Косиняк-Камыш.

По его словам, «в первые месяцы на определенных отрезках восточной границы Польши будут созданы фортификации и склады для вооружения».

Польские власти выступают за восстановление буферной зоны на границе с Беларусью.

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