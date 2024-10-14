Десна стала першою мертвою річкою в Європі – голова екоінспекції

В результаті скидання у величезних кількостях у річку Сейм хімічних відходів цукрового заводу в Курській області, 650 км водних ресурсів виявилися забрудненими, а Десна перетворилася на першу повністю мертву в Європі річку. Про це в інтерв'ю The Guardian розповів голова Чернігівської екологічної інспекції Сергій Жук, повідомляє Дзеркало тижня.

Він охарактеризував те, що сталося, як акт російського екоциду.

«Десна була однією з найчистіших наших річок. Це дуже велика катастрофа. Понад 650 км забруднено. Жоден організм не вижив. Це безпрецедентно. Це перша в Європі повністю мертва річка» , - сказав він.

На його думку, Кремль веде тотальну війну, якої не було з минулого століття. Бажання Владіміра Путіна знищити Україну поширюється і на світ флори та фауни.

«Вони запускають ракети у повітря, спалюють наші ліси та погрожують підірвати нас ядерними бомбами. Ви можете відновити міст чи школу. На жаль, дикій природі потрібно більше часу, щоб відновитися» , - сказав він.

З наближенням забруднення Жук наказав закрити Золотий берег, центральний пляж у Чернігові. Було введено заборону на лов риби, купання та використання річки для напування худоби або поливу садів. Вчені брали проби, перевіряючи кожні 15-20 км та привозячи скляні пробірки назад до лабораторії. Результати були шокуючими.

У місті Батурин, колишній козацькій столиці на Сеймі, вміст кисню впав до нуля 29 серпня. Наступного дня він складав 0,1 мг/дм³. Для дихання риб необхідно щонайменше 4 мг/дм³. За словами екоінспектора, будуть потрібні роки, щоб річка відновилася.

Навколо Чернігова волонтери – деякі на човнах – зібрали близько 44 тонн мертвої риби.

«Це те, що ми зібрали. У річці та на дні її набагато більше» , - сказав Жук.

Аварійні бригади використовували компресори для закачування кисню в Десну, щоб дати рибам більше шансів на виживання. Нещодавні дощі розпорошили деякі токсини. Жук був оптимістичний, що цих заходів буде достатньо, щоб урятувати Київ від найгіршого забруднення. Але він визнав, що ситуація була похмурою.

«Є різниця між природною та техногенною катастрофою. Це був відволікаючий маневр. Екологічний геноцид Росії не припиниться, доки не припиниться війна» , - сказав він.

Світлана Гринчук, міністр охорони навколишнього середовища України, заявила, що споживання води у Києві залишається безпечним. Були вжиті різні спеціальні заходи для позбавлення від нітратів, сказала вона, було імпортовано 120 тонн засобів для чищення і натягнуті мережі через Десну для лову мертвої риби. На Київщині нічого не виявлено. Крім того, вода регулярно очищається перед тим, як її вилучають для побутового використання, сказала вона, додавши: "У нас немає рибної чуми".

Гринчук сказала, що цей останній епізод був частиною похмурої картини. Російські війська знищили національні парки на окупованих територіях, убили тварин та замінували тисячі гектарів лісу. Вибухи стали причиною лісових пожеж, проблема, посилена недавньою спекотною погодою.