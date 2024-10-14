Десна стала первой мертвой рекой в Европе - глава экоинспекции

В результате сброса в огромных количествах в реку Сейм химических отходов сахарного завода в Курской области, 650 км водных ресурсов оказались загрязненными, а Десна превратилась в первую полностью мертвую в Европе реку. Об этом в интервью The Guardian рассказал глава Черниговской экологической инспекции Сергей Жук, сообщает Зеркало недели.

Он охарактеризовал произошедшее как акт российского экоцида.

«Десна была одной из самых чистых наших рек. Это очень большая катастрофа. Более 650 км загрязнено. Ни один организм не выжил. Это беспрецедентно. Это первая в Европе полностью мертвая река» , — сказал он.

По его мнению, Кремль ведет тотальную войну, какой не было с прошлого века. Желание Владимира Путина уничтожить Украину распространяется и на мир флоры и фауны.

«Они запускают ракеты в воздух, сжигают наши леса и угрожают взорвать нас ядерными бомбами. Вы можете восстановить мост или школу. К сожалению, дикой природе требуется больше времени, чтобы восстановиться» , - сказала он.

По мере приближения загрязнения Жук приказал закрыть Золотой берег, центральный пляж в Чернигове. Был введен запрет на ловлю рыбы, купание и использование реки для поения скота или полива садов. Ученые брали пробы, проверяя каждые 15-20 км и привозя стеклянные пробирки обратно в лабораторию. Результаты были шокирующими.

В городе Батурин, бывшей казацкой столице на Сейме, содержание кислорода упало до нуля 29 августа. На следующий день оно составило 0,1 мг/дм³. Для дыхания рыб необходимо не менее 4 мг/дм³. По словам экоинспектора, потребуются годы, чтобы река восстановилась.

Вокруг Чернигова волонтеры — некоторые на лодках — собрали около 44 тонн мертвой рыбы.

«Это то, что мы собрали. В реке и на дне ее гораздо больше» , — сказал Жук.

Аварийные бригады использовали компрессоры для закачки кислорода в Десну, чтобы дать оставшимся рыбам больше шансов на выживание. Недавние дожди рассеяли некоторые токсины. Жук был оптимистичен, что этих мер будет достаточно, чтобы спасти Киев от худшего загрязнения. Но он признал, что ситуация была мрачной.

«Есть разница между природной и техногенной катастрофой. Это был отвлекающий маневр. Экологический геноцид России не прекратится, пока не прекратится война» , — сказал он.

Светлана Гринчук, министр охраны окружающей среды Украины, заявила, что потребление воды в Киеве остается безопасным. Были приняты различные специальные меры для избавления от нитратов, сказала она, было импортировано 120 тонн чистящих средств и натянуты сети через Десну для ловли мертвой рыбы. В Киевской области ничего не обнаружено. Кроме того, вода регулярно очищается перед тем, как ее извлекают для бытового использования, сказала она, добавив: «У нас нет рыбной чумы».

Гринчук сказала, что этот последний эпизод был частью мрачной картины. Российские войска уничтожили национальные парки на оккупированных территориях, убили животных и заминировали тысячи гектаров леса. Взрывы стали причиной лесных пожаров, проблема, усугубленная недавней жаркой погодой.