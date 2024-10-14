Держдума РФ ратифікує договір про військовий союз із КНДР

Російський диктатор Владімір Путін вніс до Госдуми проєкт закону про ратифікацію договору про стратегічне партнерство з Північною Кореєю. Про це пишуть російські пропагандистські ЗМІ, повідомляє Дзеркало тижня.

Сам президент РФ уже підписав цей договір разом із правителем КНДР Кім Чен Ином під час свого літнього візиту до Північної Кореї. Діяти угода розпочне після її ратифікації обома сторонами. Вона повинна замінити базовий Договір про дружбу, добросусідство та співпрацю між Росією та Північною Кореєю від 9 лютого 2000 року.

У четвертій статті договору зазначено, що якщо один із учасників зазнає збройного нападу з боку іншої держави або кількох країн і опиниться у стані війни, то інший учасник негайно надасть військову та іншу допомогу всіма наявними засобами.

"Ратифікувати Договір про всеосяжне стратегічне партнерство між Російською Федерацією та Корейською Народно-Демократичною Республікою, підписане в місті Пхеньяні 19 червня 2024 року" , - йдеться у документі.

У пояснювальній записці йдеться, що обидві сторони прагнуть встановлення глобальної стратегічної стабільності та справедливої ​​міжнародної багатополярної системи.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що йому надали докази того, що Північну Корею вже "фактично включено" у війну РФ проти України. За його словами, КНДР вже відправляє своїх солдатів для допомоги РФ у війні. Так, на початку жовтня українська розвідка повідомила, що внаслідок удару ЗСУ по позиціях РФ під Донецьком було вбито шістьох північнокорейських офіцерів.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко повідомляв, що північнокорейських солдатів, які зараз проходять навчання в РФ, російська влада хоче залучити для охорони кордону.