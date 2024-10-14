Госдума РФ ратифицирует договор о военном союзе с КНДР

Российский диктатор Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о ратификации договора о стратегическом партнерстве с Северной Кореей. Об этом пишут российские пропагандистские СМИ, сообщает Зеркало недели.

Сам президент РФ уже подписал этот договор вместе с правителем КНДР Ким Чен Ыном во время своего летнего визита в Северную Корею. Действовать соглашение начнет после его ратификации обеими сторонами. Оно должно заменить базовый Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Россией и Северной Кореей от 9 февраля 2000 года.

В четвертой статье договора указано, что если один из участников подвергнется вооруженному нападению со стороны другого государства или нескольких стран и окажется в состоянии войны, то другой участник немедленно предоставит военную и другую помощь всеми имеющимися средствами.

"Ратифицировать Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой, подписанный в городе Пхеньяне 19 июня 2024 года" , - говорится в документе.

В пояснительной записке говорится, что обе стороны стремятся к установлению глобальной стратегической стабильности и справедливой международной многополярной системы.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему предоставили доказательства того, что Северная Корея уже "фактически включена" в войну РФ против Украины. По его словам, КНДР уже отправляет своих солдат для помощи РФ в войне. Так, в начале октября украинская разведка сообщила, что в результате удара ВСУ по позициям РФ под Донецком были убиты шесть северокорейских офицеров.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко сообщал, что северокорейских солдат, которые сейчас проходят обучение в РФ, российские власти хотят привлечь для охраны границы.