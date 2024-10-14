Окупанти обстріляли офіс Червоного Хреста у Херсоні

Вранці 14 жовтня російська армія з артилерії обстріляла Херсон, унаслідок цього пошкоджений офіс Українського Червоного Хреста.﻿﻿ З посиланням Український Червоний Хрест у соцмережах, повідомляє Українська правда.

"Сьогодні, близько 4 ранку, російські війська вкотре атакували Херсон. Внаслідок артилерійського обстрілу пошкоджено орендований офіс Херсонської обласної організації Українського Червоного Хреста" , - йдеться у повідомленні пресслужби.

За даними організації в приміщенні вибиті шибки та пошкоджені віконні рами. Також пошкоджені три автівки. Співробітники та волонтери не постраждали.

t.me/UkrainianRedCross