Оккупанты обстреляли офис Красного Креста в Херсоне

Утром 14 октября российская армия из артиллерии обстреляла Херсон, в результате этого поврежден офис Украинского Красного Креста.﻿ Со ссылкой на Украинский Красный Крест в соцсетях, сообщает Украинская правда.

"Сегодня, около 4 утра, российские войска в очередной раз атаковали Херсон. В результате артиллерийского обстрела поврежден арендованный офис Херсонской областной организации Украинского Красного Креста" , - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным организации в помещении выбиты стекла и повреждены оконные рамы. Также повреждены три автомобиля. Сотрудники и волонтеры не пострадали.

t.me/UkrainianRedCross