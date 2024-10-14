Оккупанты обстреляли офис Красного Креста в Херсоне
Утром 14 октября российская армия из артиллерии обстреляла Херсон, в результате этого поврежден офис Украинского Красного Креста. Со ссылкой на Украинский Красный Крест в соцсетях, сообщает Украинская правда.
"Сегодня, около 4 утра, российские войска в очередной раз атаковали Херсон. В результате артиллерийского обстрела поврежден арендованный офис Херсонской областной организации Украинского Красного Креста", - говорится в сообщении пресс-службы.
По данным организации в помещении выбиты стекла и повреждены оконные рамы. Также повреждены три автомобиля. Сотрудники и волонтеры не пострадали.