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Оккупанты обстреляли офис Красного Креста в Херсоне

Оккупанты обстреляли офис Красного Креста в Херсоне
Фото: t.me/UkrainianRedCross

Утром 14 октября российская армия из артиллерии обстреляла Херсон, в результате этого поврежден офис Украинского Красного Креста.﻿ Со ссылкой на Украинский Красный Крест в соцсетях, сообщает Украинская правда.

"Сегодня, около 4 утра, российские войска в очередной раз атаковали Херсон. В результате артиллерийского обстрела поврежден арендованный офис Херсонской областной организации Украинского Красного Креста", - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным организации в помещении выбиты стекла и повреждены оконные рамы. Также повреждены три автомобиля. Сотрудники и волонтеры не пострадали.

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t.me/UkrainianRedCross
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t.me/UkrainianRedCross

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