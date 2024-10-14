ЄС наклав санкції на очільницю Гагаузії у Молдові

Євросоюз вніс до списку санкцій очільницю молдовського регіону Гагаузії Євгенію Гуцул. Разом із нею під санкції потрапили ще чотири місцеві політики, повідомляє Радіо Свобода.

Влада Євросоюзу вважає, що ці особи дестабілізують ситуацію в Молдові. Гагаузія офіційно є автономним утворенням у складі Молдови, але в ній сильні сепаратистські та проросійські настрої.

Євгенія Гуцул внесена до списку санкцій за «просування сепаратизму» в Гагаузії, «тісні зв’язки з Росією», «спробу повалити конституційний порядок» та «загрозу суверенітету та незалежності Молдови». Вона очолила регіон торік. Гуцул дотримується прокремлівської позиції – на відміну від президента Молдови Маї Санду, яка бачить майбутнє Молдови в Євросоюзі.

У Молдові проти Гуцул порушені дві кримінальні справи: про незаконне фінансування політичної діяльності (ідеться про ввезення грошей із Росії) та про участь в організації протестів у Кишиневі в 2022 році. Євгенія Гуцул заперечує свою причетність до цих подій.

У червні Гуцул була включена до списків санкцій США. Тоді вона заявила, що такого рішення вона чекала і рада йому, бо так «про гагаузів дізнається більше людей».

Гагаузія – переважно російськомовна автономна область. Вона традиційно виступає за зближення з Росією та проти інтеграції Молдови до ЄС. За результатами проведеного в лютому 2014 року референдуму понад 98% висловилися за інтеграцію Молдови до створеного Москвою Митного союзу.

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