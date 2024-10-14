ЕС наложил санкции на главу Гагаузии в Молдове

Евросоюз внес в список санкций главу молдавского региона Гагаузии Евгения Гуцула. Вместе с ней под санкции попали еще четыре местных политика, сообщает Радио Свобода.

Власти Евросоюза считают, что эти лица дестабилизируют ситуацию в Молдавии. Гагаузия официально является автономным образованием в Молдове, но в ней сильны сепаратистские и пророссийские настроения.

Евгения Гуцул внесена в список санкций за продвижение сепаратизма в Гагаузии, тесные связи с Россией, попытку свергнуть конституционный порядок и угрозу суверенитета и независимости Молдовы. Она возглавила регион в прошлом году. Гуцул придерживается прокремлевской позиции – в отличие от президента Молдовы Маи Санду, видящей будущее Молдовы в Евросоюзе.

В Молдове против Гуцула возбуждено два уголовных дела: о незаконном финансировании политической деятельности (речь идет о ввозе денег из России) и об участии в организации протестов в Кишиневе в 2022 году. Евгения Гуцул отрицает свою причастность к этим событиям.

В июне Гуцул была включена в списки санкций США. Тогда она заявила, что такого решения она ждала и рада ему, потому что так «о гагаузах узнает больше людей».

Гагаузия – преимущественно русскоязычная автономная область. Она традиционно выступает за сближение с Россией и против интеграции Молдовы в ЕС. По результатам проведенного в феврале 2014 года референдума более 98% высказались за интеграцию Молдовы в созданный Москвой Таможенный союз.

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