Курс валют НБУ на 15 жовтня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 15 жовтня 2024 року

Курс долара , порівняно з 14 жовтня, зріс на 1 коп. до 41.1963 за 1 долар.

Євро подешевшав на 7 коп. до 44.9575 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подешевшав на 7 коп. до 53.7241 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подешевшав на 22 коп. до 47.8137 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого знизився до рівня 10.4836 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 41.196 300 EUR Євро 44.957 500 GBP Фунт стерлінгів 53.724 100 CHF Швейцарський франк 47.813 700 PLN Польський злотий 10.483 600

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.