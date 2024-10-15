Close button

Курс валют НБУ на 15 жовтня

Курс валют НБУ на 15 жовтня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 15 жовтня 2024 року

Курс долара , порівняно з 14 жовтня, зріс на 1 коп. до 41.1963 за 1 долар.

Євро подешевшав на 7 коп. до 44.9575 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подешевшав на 7 коп. до 53.7241 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подешевшав на 22 коп. до 47.8137 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого знизився до рівня 10.4836 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 41.196 300 +0.0072
EUR Євро 44.957 500 --0.0663
GBP Фунт стерлінгів 53.724 100 --0.0668
CHF Швейцарський франк 47.813 700 --0.2202
PLN Польський злотий 10.483 600 --0.0136

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

Новини

Популярні теми форуму

analytics