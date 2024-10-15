Курс валют НБУ на 15 жовтня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 15 жовтня 2024 року
Курс долара , порівняно з 14 жовтня, зріс на 1 коп. до 41.1963 за 1 долар.
Євро подешевшав на 7 коп. до 44.9575 за 1 євро.
Фунт стерлінгів подешевшав на 7 коп. до 53.7241 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подешевшав на 22 коп. до 47.8137 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого знизився до рівня 10.4836 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|41.196 300
|EUR
|Євро
|44.957 500
|GBP
|Фунт стерлінгів
|53.724 100
|CHF
|Швейцарський франк
|47.813 700
|PLN
|Польський злотий
|10.483 600
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.