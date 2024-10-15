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Курс валют НБУ на 15 октября

Курс валют НБУ на 15 октября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 15 октября 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 14 октября, вырос на 1 коп до 41.1963 за 1 доллар.

Евро подешевел на 7 коп до 44.9575 за 1 евро.

Фунт стерлингов подешевел на 7 коп до 53.7241 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 22 коп до 47.8137 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого понизился до уровня 10.4836 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 41.196300 +0.0072
EUR Евро 44.957500 --0.0663
GBP Фунт стерлингов 53.724100 --0.0668
CHF Швейцарский франк 47.813700 --0.2202
PLN Польский злотый 10.483600 --0.0136

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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