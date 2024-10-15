Курс валют НБУ на 15 октября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 15 октября 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 14 октября, вырос на 1 коп до 41.1963 за 1 доллар.

Евро подешевел на 7 коп до 44.9575 за 1 евро.

Фунт стерлингов подешевел на 7 коп до 53.7241 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 22 коп до 47.8137 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого понизился до уровня 10.4836 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 41.196 300 EUR Евро 44.957 500 GBP Фунт стерлингов 53.724 100 CHF Швейцарский франк 47.813 700 PLN Польский злотый 10.483 600

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.