Курс валют НБУ на 15 октября
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 15 октября 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 14 октября, вырос на 1 коп до 41.1963 за 1 доллар.
Евро подешевел на 7 коп до 44.9575 за 1 евро.
Фунт стерлингов подешевел на 7 коп до 53.7241 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подешевел на 22 коп до 47.8137 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого понизился до уровня 10.4836 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|41.196300
|EUR
|Евро
|44.957500
|GBP
|Фунт стерлингов
|53.724100
|CHF
|Швейцарский франк
|47.813700
|PLN
|Польский злотый
|10.483600
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.