Росіяни обстріляли Миколаїв: загинула жінка, пошкоджений об’єкт інфраструктури

Уночі 15 жовтня російські окупанти завдали ракетного удару по місту Миколаїв, внаслідок чого одна людина загинула та ще 16 дістали поранення, спалахнули пожежі, пошкоджені об’єкт інфраструктури, ресторанний комплекс, житлові будинки, авто.﻿﻿ Про це заявив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, повідомляє Українська правда.

"Близько 02:30 ворог атакував місто, попередньо ракетами типу С-300. Пошкоджено інфраструктурний обʼєкт, ресторанний комплекс, торгові павільйони, житлові будинки та автомобілі. Виникли пожежі, тривають заходи з ліквідації" , – повідомив Кім.

За його словами, внаслідок обстрілу загинула жінка. Ще 16 людей дістали поранення.

Також Кім повідомив, що у ніч на 15 жовтня ППО знищила 3 "Шахеди" на Миколаївщині.

Нагадаємо, у ніч проти 15 жовтня мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив про вибухи у місті до оголошення повітряної тривоги.

Пізніше повідомлялося, що внаслідок ракетного удару по Миколаєву загинула людина, ще 11 осіб постраждали.