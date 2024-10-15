Россияне обстреляли Николаев: погибла женщина, поврежден объект инфраструктуры

Ночью 15 октября российские оккупанты нанесли ракетный удар по городу Николаев, в результате чего один человек погиб и еще 16 получили ранения, вспыхнули пожары, повреждены объект инфраструктуры, ресторанный комплекс, жилые дома, авто.﻿﻿ Об этом заявил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, сообщает Украинская правда.

"Около 02:30 враг атаковал город, предварительно ракетами типа С-300. Повреждены инфраструктурный объект, ресторанный комплекс, торговые павильоны, жилые дома и автомобили. Возникли пожары, продолжаются мероприятия по ликвидации" , – сообщил Ким.

По его словам, в результате обстрела погибла женщина. Еще 16 человек получили ранения.

Также Ким сообщил, что в ночь на 15 октября ПВО уничтожила 3 "Шахеда" на Николаевщине.

Напомним, в ночь на 15 октября мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил о взрывах в городе до объявления воздушной тревоги.

Позже сообщалось, что в результате ракетного удара по Николаеву погиб человек, еще 11 человек пострадали.