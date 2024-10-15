У Пентагоні відреагували на масштабні військові навчання Китаю поблизу Тайваню

У Пентагоні назвали навчання армії Китаю поблизу Тайваню безвідповідальною, непропорційною і дестабілізуючою військовою операцією тиску, повідомляє Європейська правда.

Про це заявили у Пентагоні, реагуючи на військові навчання JJoint Sword-2024B.

Зазначається, що для президента Тайваню існує давня традиція виступати із заявами, приуроченими до Національного свята 10/10 і зазвичай це не викликало особливої реакції з боку Китаю.

"Водночас, КНР вибрала цю можливість для провокаційних військових дій", – зазначив прес-секретар Пентагону Патрік Райдер.

Він акцентував, що стримування залишається сильним в Індо-Тихоокеанському регіоні, а Міністерство оборони США, як і раніше, впевнене у своїй поточній силовій позиції та операціях у регіоні.

"Ми продовжимо працювати з союзниками і партнерами для просування нашого спільного бачення вільного і відкритого Індо-Тихоокеанського регіону, незважаючи на дестабілізуючу поведінку КНР", – наголосив Райдер.

Речник Пентагону також підкреслив, що весь світ зацікавлений у мирі та стабільності в Тайванській протоці.

Як відомо, Китай розпочав новий раунд військових навчань поблизу Тайваню, заявивши, що це попередження "сепаратистським діям сил, що виступають за незалежність Тайваню".

Нагадаємо, влітку Військово-морські сили США і Франції проводили спільні військові навчання у Філіппінському морі на підтримку вільного і відкритого Індо-Тихоокеанського регіону.

Крім того, Філіппіни і Німеччина зобов'язалися підписати угоду про оборонне співробітництво цього року, пообіцявши відстоювати міжнародний порядок в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Також у серпні стало відомо, що НАТО посилює свою присутність у західній частині Тихого океану, відправляючи військові кораблі в нові місця для протидії Китаю.