Трамп розкритикував канал Fox News через заплановане інтерв’ю з Гарріс

Кандидат у президенти США Дональд Трамп у понеділок розкритикував телеканал Fox News після того, як той оголосив про інтерв'ю в опонентки Трампа на виборах Камали Гарріс. Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social, повідомляє Європейська правда.

Трамп зазначив, що ведучий Fox News Брет Байєр, який візьме інтерв'ю у Гарріс у середу, занадто м'який щодо лівих сил.

В окремому пості Трамп підкреслив, що прессекретар Гарріс Ян Самс "фактично володіє" телеканалом. Трамп також розкритикував кількох співробітників Fox News.

"Брехлива Камала Гарріс мудро вибрала Брета Байєра з FoxNews для такого необхідного інтерв'ю, тому що він вважається "справедливим і збалансованим", хоча часто дуже м'яким з тими, хто перебуває в коктейльній тусовці лівих" , – написав Трамп, додавши, що волів би, аби у неї взяв інтерв'ю "більш жорсткий журналіст".

В іншому дописі Трамп написав, що Fox News "повністю збився зі шляху".

Він також натякнув, що більше не буде виходити в ефір цього каналу, тому що "все це в середньому перетворюється на ніщо".

Трамп регулярно з'являється на Fox News. Минулого місяця він дав інтерв'ю програмі Fox&Friends, а цього тижня має взяти участь у заході, організованому Fox News, де відповідатиме на запитання жіночої аудиторії.

Нагадаємо, Трамп відмовляється від повторних дебатів з Камалою Гарріс у тижні, що залишилися до президентських виборів 5 листопада.

Він аргументує свою відмову тим, що "виграв" попередні два раунди дебатів – проти Байдена і Гарріс, а його напарник по кампанії Джей Ді Венс "легко переміг" Тіма Волза.