У ЦПД заперечують інформацію про підготовку 100 тисяч військових КНДР для війни в Україні

Нещодавня інформація про підготовку 100 тис. військових КНДР для війни в Україні на боці РФ не відповідає дійсності, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

"Інформація про підготовку 100 тисяч військових КНДР і задіювання їх на території України, яка з'явилася у ЗМІ, наразі — вигадки" , — йдеться в дописі в його Telegram-каналі.

Скриншот: Telegram/Kovalenko

Як повiдомлялось, президент Володимир Зеленський днями казав, що союзництво між Росією і КНДР фактично передбачає "передачу людей з Північної Кореї до військових сил окупанта". Згодом — заявив, що восени-взимку Північна Корея буде фактично учасником війни в Україні на боці Росії.

Президент Росії Володимир Путін вніс до Держдуми законопроєкт про ратифікацію Договору про всеосяжне стратегічне партнерство між РФ та КНДР.