В ЦПД отрицают информацию о подготовке 100 тысяч военных КНДР для войны в Украине

Недавняя информация о подготовке 100 тыс. военных КНДР для войны в Украине на стороне РФ не соответствует действительности, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

"Информация о подготовке 100 тысяч военных КНДР и задействовании их на территории Украины, которая появилась в СМИ, сейчас — выдумки" , — говорится в сообщении в его Telegram-канале.

Скриншот: Telegram/Kovalenko

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский на днях говорил, что союзничество между Россией и КНДР фактически предполагает "передачу людей из Северной Кореи в военные силы оккупанта". Впоследствии заявил, что осенью-зимой Северная Корея будет фактически участником войны в Украине на стороне России.

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР.