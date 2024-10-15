Шольц визнав, що німцям не пояснили важливість підтримки України

У Німеччині все частіше лунають питання про правильність підтримки України. Влада визнала, що німцям не пояснили, чому важливо підтримувати українців, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява канцлера Німеччини Олафа Шольца в інтерв'ю Schweriner Volkszeitung.

Він підтвердив, що у східній та західній частинах Німеччини під час громадянських діалогів почали частіше запитувати, чи такий рівень підтримки України насправді правильний.

Шольц дорікнув, що в інтерв'ю довгий час не ставили питання щодо доцільності допомоги України. Дискусій не було ні в газетах, на телебаченні чи радіо. Інакше, на його думку, вдалося б переконати більше громадян Німеччини щодо правильності підтримки українців.

"Мене як канцлера просто запитали, чому я не поставив би більше зброї в Україну ще швидше. Однак питання про те, чи це взагалі правильно, майже не задавалося. І я забув пояснити, чому важливо підтримувати Україну, залишаючись урівноваженим, тобто не робити всього того, чого дехто голосно вимагає", - сказав Шольц.

При цьому канцлер наголосив, що його позиція щодо постачання Україні далекобійних ракет Taurus та використання німецької зброї для ударів вглиб Росії не змінилася.

Допомога Німеччини для України

Німеччини - одна лідерів серед партнерів України за кількістю наданої допомоги. Берлін передав українській армії реактивні системи залпового вогню, артилерію, зенітки, новітні системи ППО та іншу зброю. Втім, Німеччина відмовляє у постачані крилатих ракет Taurus.

Крім того, Берлін підтримує вступ України до ЄС, а також підтримує санкції Європейського Союзу проти Росії та всіх, хто допомагає кремлівському режиму.