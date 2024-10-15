Шольц признал, что немцам не объяснили важность поддержки Украины

В Германии все чаще звучат вопросы о правильности поддержки Украины. Власти признали, что немцам не объяснили, почему важно поддерживать украинцев, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление канцлера Германии Олафа Шольца в интервью Schweriner Volkszeitung.

Он подтвердил, что в восточной и западной частях Германии во время гражданских диалогов стали чаще спрашивать, правильный ли такой уровень поддержки Украины на самом деле.

Шольц упрекнул, что в интервью долгое время не ставили вопрос о целесообразности помощи Украины. Дискуссий не было ни в газетах, на телевидении или радио. Иначе, по его мнению, удалось бы убедить больше граждан Германии в правильности поддержки украинцев.

"Меня как канцлера просто спросили, почему я не поставил бы больше оружия в Украину еще быстрее. Однако вопрос о том, правильно ли это, почти не задавался. И я забыл объяснить, почему важно поддерживать Украину, оставаясь уравновешенным, то есть не делать всего того, чего некоторые громко требуют", - сказал Шольц.

При этом канцлер подчеркнул, что его позиция по поставкам Украине дальнобойных ракет Taurus и использованию немецкого оружия для ударов вглубь России не изменилась.

Помощь Германии для Украины

Германии - одна из лидеров среди партнеров Украины по количеству оказанной помощи. Берлин передал украинской армии реактивные системы залпового огня, артиллерию, зенитки, новейшие системы ПВО и другое оружие. Однако Германия отказывает в поставках крылатых ракет Taurus.

Кроме того, Берлин поддерживает вступление Украины в ЕС, а также поддерживает санкции Европейского Союза против России и всех, кто помогает кремлевскому режиму.