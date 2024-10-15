Військовий наводив російську артилерію на свою бригаду ЗСУ під Часовим Яром

Правоохоронці затримали ще одного агента російської ФСБ в Донецькій області, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні СБУ.

Затриманий — 22-річний оператор безпілотних систем однієї з бойових бригад ЗСУ, яка тримає оборону на Краматорському напрямку. ФСБ завербувала його минулого року: чоловік потрапив у поле зору окупантів через свої прокремлівські коментарі в російських Telegram-каналах, де підтримував війну.

За даними слідства, військовий "зливав" окупантам локації свого підрозділу дронів, який коригував вогонь по російських загонах, які атакували Часів Яр. Також — намагався передати координати інших підрозділів ЗСУ в цьому районі.

Листування затриманого

Чоловікові оголосили підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Як повiдомлялось, правоохоронці затримали ще двох агентів російських спецслужб, які коригували ворожий вогонь по Полтавській та Сумській областях.