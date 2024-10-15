Военный наводил российскую артиллерию на свою бригаду ВСУ под Часовым Яром

Правоохранители задержали еще одного агента российской ФСБ в Донецкой области, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении СБУ.

Задержанный — 22-летний оператор беспилотных систем одной из боевых бригад ВСУ, которая держит оборону на Краматорском направлении. ФСБ завербовала его в прошлом году: мужчина попал в поле зрения оккупантов из-за своих прокремлевских комментариев в российских Telegram-каналах, где поддерживал войну.

По данным следствия, военный "сливал" оккупантам локации своего подразделения дронов, корректировавшего огонь по российским отрядам, атаковавшим Часов Яр. Также — пытался передать координаты других подразделений ВСУ в этом районе.

Переписка задержанного

Мужчине объявили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Как сообщалось, правоохранители задержали еще двух агентов российских спецслужб, корректировавших вражеский огонь по Полтавской и Сумской областям.