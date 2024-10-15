Війська РФ формують батальйон з громадян КНДР на базі бурятської бригади – ЗМІ

На базі 11 окремої десантно-штурмової бригади окупаційної армії РФ формується "особливий бурятський батальйон", укомплектований громадянами Північної Кореї. Про це розповів повідомив співрозмовник у воєнній розвідці.

За даними джерела, орієнтовна кількість особового складу цього батальйону складає приблизно 3000 осіб. Наразі військових забезпечують стрілецьким озброєнням та боєприпасами.

Розвідники припускають, що батальйон може бути залучено до виконання бойових завдань поблизу Суджі та Курська.

Ще влітку у Пентагоні заявляли, що північнокорейські військові, які прибудуть "на допомогу" російським окупантам, стануть "гарматним м'ясом". Вчора, 14 жовтня, президент Володимир Зеленський зазначив, що КНДР "фактично включилася" у російсько-українську війну.

4 жовтня 2024 року стало відомо, що внаслідок українського ракетного удару поблизу тимчасово окупованого Донецька могли бути ліквідовані шестеро північнокорейських офіцерів.

10 жовтня The Guardian писала, що військові КНДР у російських підрозділах допомагають запускати балістичні ракети по Україні.

12 жовтня WP писало, що кілька тисяч північнокорейських піхотинців проходять навчання у Росії та можуть бути направлені на лінію фронту в Україні до кінця 2024 року.