Войска РФ формируют батальон из граждан КНДР на базе бурятской бригады – СМИ

На базе 11 отдельной десантно-штурмовой бригады оккупационной армии РФ формируется "особый бурятский батальон", укомплектованный гражданами Северной Кореи. Об этом пишет источник в военной разведке.

По данным источника, ориентировочное количество личного состава этого батальона составляет около 3000 человек. В настоящее время военные обеспечиваются стрелковым вооружением и боеприпасами.

Разведчики предполагают, что батальон может быть привлечен к выполнению боевых задач вблизи Суджи и Курска.

Еще летом в Пентагоне заявляли, что северокорейские военные, которые прибудут "в помощь" российским оккупантам, станут "пушечным мясом". Вчера, 14 октября, президент Владимир Зеленский отметил, что КНДР "фактически включилась" в российско-украинскую войну.

Напомним, 4 октября 2024 стало известно, что в результате украинского ракетного удара вблизи временно оккупированного Донецка могли быть ликвидированы шесть северокорейских офицеров.

10 октября The Guardian писала, что военные КНДР в российских подразделениях помогают запускать баллистические ракеты по Украине.

12 октября WP писало, что несколько тысяч северокорейских пехотинцев проходят обучение в России и могут быть направлены на линию фронта в Украине до конца 2024 года.