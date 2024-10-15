Monobank планує спростити перекази за IBAN-реквізитами

Команда monobank анонсувала нову версію застосунку, в яку додала корисне нововведення. Про це розповів один із засновників банку Олег Гороховський, повідомляє Mezha Media.

Користувачі monobank тепер можуть швидко і без зайвих проблем переказувати гроші за міжнародним номером банківського рахунку (IBAN). Гороховський зазначив, що в платежах за IBAN тепер підтягуються ваші контакти. Крім того, тепер також можна додавати в обрані тих, кому регулярно перераховуєте гроші.

Нагадаємо, з 1 жовтня 2024 року Національний банк України на пів року встановив ліміт у 150 тисяч гривень на місяць для переказів фізичних осіб із карти на карту (P2P, C2C). Але ці обмеження поки не стосуються платежів за реквізитами IBAN.