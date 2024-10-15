Monobank планирует упростить переводы по IBAN-реквизитам

Команда monobank анонсировала новую версию приложения, в которую добавила полезное новшество. Об этом рассказал один из основателей банка Олег Гороховский, сообщает Mezha Media.

Пользователи monobank теперь могут быстро и без лишних проблем перечислять деньги по международному номеру банковского счета (IBAN). Гороховский отметил, что в платежах по IBAN теперь подтягиваются ваши контакты. Кроме того, теперь можно добавлять в избранные тех, кому регулярно перечисляете деньги.

Напомним, с 1 октября 2024 года Национальный банк Украины на полгода установил лимит в 150 тысяч гривен в месяц для переводов физических лиц с карты на карту (P2P, C2C). Но эти ограничения пока не касаются платежей по реквизитам IBAN.