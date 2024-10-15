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Ракетний удар по Миколаєву: кількість поранених зросла до 23

Ракетний удар по Миколаєву: кількість поранених зросла до 23

Поранених внаслідок ракетного обстрілу Миколаєва вночі 15 жовтня побільшало до 23, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомив голова Миколаївської обладміністрації Віталій Кім.

"Станом на зараз кількість поранених зросла до 23. Люди продовжують звертатися до медичних закладів", — розповів він.

За даними ДСНС Миколаївщини, від обстрілу спалахнули пожежі. У двох місцях вогонь охопив 30 та 400 кв. м, його вже приборкали.

"Окрім цього, в іншому районі міста горіли ресторанний комплекс й торгівельні павільйони. Пожежу локалізовано на площі 1400 кв. м. Триває ліквідація", — додають рятувальники.
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Як повiдомлялось, вибухи в Миколаєві чули до повітряної тривоги. Внаслідок ракетного удару пошкоджено інфраструктурний обʼєкт, ресторанний комплекс, торгові павільйони, житлові будинки та автомобілі.

За даними Повітряних сил, росіяни вдарили по Миколаївщині 7 зенітними керованими ракетами С-300/400 з Криму.

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