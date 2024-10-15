Ракетный удар по Николаеву: количество раненых возросло до 23

Количество раненых в результате ракетных обстрелов Николаева ночью 15 октября увеличилось до 23, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил глава Николаевской обладминистрации Виталий Ким.

"По состоянию на данный момент количество раненых возросло до 23. Люди продолжают обращаться в медицинские учреждения" , — рассказал он.

По данным ГСЧС Николаевской области, от обстрела вспыхнули пожары. В двух местах огонь охватил 30 и 400 кв. м, его уже погасили.

"Кроме этого, в другом районе города горели ресторанный комплекс и торговые павильоны. Пожар локализован на площади 1400 кв. м. Продолжается ликвидация" , — добавляют спасатели.

Как сообщалось, взрывы в Николаеве слышали до воздушной тревоги. В результате ракетного удара повреждены инфраструктурный объект, ресторанный комплекс, торговые павильоны, жилые дома и автомобили.

По данным Воздушных сил, россияне ударили по Николаевской области 7 зенитными управляемыми ракетами С-300/400 из Крыма.