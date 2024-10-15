Заборону церков, пов'язаних з РФ, підтримують 80% українців – опитування

Абсолютна більшість українців (80%) підтримують ухвалення закону дозволяє забороняти діяльність релігійних організацій, які пов’язані із Росією.﻿ Про це свідчать дані опитування КМІС, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Не підтримують закон 16%, а ще 4% не визначилися із своєю думкою.

Як зазначив заступник директора КМІС Антон Грушецький, актуальність проблеми співробітництва з Росією проявляється і в питанні заборони релігійних організацій, які пов’язані із агресором.

"Ми бачимо, що абсолютна більшість українців схвально поставилися до цього закону. Хоча ми не запитували прямо про заборону УПЦ МП (і сам закон не стосується винятково УПЦ МП), попередні опитування КМІС показували, що більшість українців підтримують заборону діяльності Московського патріархату в Україні" , - сказав соціолог.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне опитування упродовж 20 вересня - 3 жовтня 2024 року серед 2004 респондентів. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України.

У вересні 2024 року Верховна Рада ухвалила закон, який дозволяє за певних умов забороняти діяльність тих організацій, які пов’язані із Росією.

За даними опитування КМІС, більшість українців (61%) підтримують ідею, щоб в Україні існувала лише одна Православна церква. Не підтримують - 16%, а для ще 20% це питання є байдужим.

На запитання, хто з ієрархів краще відповідає посаді глави єдиної Православної церкви, однозначне лідерство зберігає Епіфаній - 50% серед усіх респондентів хотіли би бачити його на чолі єдиної Православної Церкви (76% серед тих, хто визначився із своєю думкою).