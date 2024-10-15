В Україні зростає споживання електрики через похолодання – "Укренерго"

Через зниження температури в Україні зростає споживання електроенергії. Про це йдеться в повідомленні НЕК "Укренерго", повідомляє Укрінформ.

"Споживання зростає. Сьогодні, 15 жовтня, його рівень, станом на 9:30, був на 3% вищим, ніж в цей час попереднього дня – у понеділок. Вчора, 14 жовтня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 3,3% вищим, ніж попереднього робочого дня – у п’ятницю, 11 жовтня" , - йдеться у повідомленні.

В "Укренерго" пояснюють збільшення споживання електроенергії похолоданням на всій території України.

Імпорт електроенергії 15 жовтня запланований із Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини, Молдови загальним обсягом 6 478 МВт-год.