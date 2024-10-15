В Украине растет потребление электричества из-за похолодания – "Укрэнерго"

Из-за понижения температуры в Украине растет потребление электроэнергии. Об этом говорится в сообщении НЭК "Укрэнерго", сообщает Укринформ.

"Потребление растет. Сегодня, 15 октября, его уровень, по состоянию на 9:30, был на 3% выше, чем в это время в предыдущий день – в понедельник. Вчера, 14 октября, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 3,3% выше, чем в предыдущий рабочий день – в пятницу, 11 октября" , - говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" объясняют увеличение потребления электроэнергии похолоданием по всей территории Украины.

Импорт электроэнергии 15 октября запланирован из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии, Молдовы общим объемом 6478 МВт-час.