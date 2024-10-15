Туреччина планує нормалізувати відносини з Вірменією

Туреччина надає пріоритет зниженню напруженості та нормалізації двосторонніх відносин з Вірменією, що є вигідним обом сторонам. Про це йшлося на зустрічі голів парламентів обох країн у Женеві, повідомляє Укрінформ.

"Туреччина та Вірменія знаходяться у складній географії, великі турбулентності в регіоні та світі змушують людей у ​​цій географії діяти разом і жити в мирі… Останнім часом Туреччина надає пріоритет зниженню напруженості та нормалізації двосторонніх відносин, будь-яка співпраця в регіоні, де розташовані Туреччина та Вірменія, буде на благо народів" , - сказав спікер турецького парламенту Нуман Куртулмуш.

Турецький політик висловився за підтримання живого діалогу між країнами регіону.

"Якщо процес нормалізації просуватиметься в межах принципу "перемога-перемога", від цього виграють обидві сторони" , - сказав Куртулмуш.

Як відомо, 24 грудня 1991 року Туреччина офіційно визнала Республіку Вірменія, але досі відмовляється встановити дипломатичні відносини з Вірменією.

У 1993 році Туреччина в односторонньому порядку закрила повітряний і наземний кордони з Вірменією. Повітряний кордон був відкритий у 1995 році під тиском міжнародної спільноти. Для відкриття сухопутного кордону та встановлення дипвідносин Туреччина висуває низку неприйнятних умов, зокрема відмову від міжнародного визнання Геноциду вірмен.

Починаючи з 1991 року, було здійснено низку спроб для нормалізації двосторонніх відносин, які не дали результатів через позицію Туреччини.

Процес нормалізації відносин восени 2008 року ініціював Серж Саргсян, який обіймав тоді посаду президента Вірменії. 10 жовтня 2009 року глави МЗС Вірменії та Туреччини підписали у Цюриху "Протокол про встановлення дипвідносин" та "Протокол про розвиток двосторонніх відносин", які мали бути ратифіковані парламентами двох країн. Проте 22 квітня 2010 року Саргсян своїм указом зупинив процес ратифікації вірмено-турецьких протоколів, заявивши, що Туреччина «не готова продовжувати розпочатий процес».

Нагадаємо, у лютому 20223 року на турецько-вірменському кордоні вперше за 35 років відкрили пункт пропуску для доставки гуманітарної допомоги з Вірменії людям, постраждалим від потужних землетрусів на півдні Туреччини.