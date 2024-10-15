Турция планирует нормализовать отношения с Арменией

Турция придает приоритет снижению напряженности и нормализации двусторонних отношений с Арменией, что выгодно обеим сторонам. Об этом шла речь на встрече глав парламентов обеих стран в Женеве, сообщает Укринформ.

"Турция и Армения находятся в сложной географии, большие турбулентности в регионе и мире заставляют людей в этой географии действовать вместе и жить в мире… В последнее время Турция придает приоритет снижению напряженности и нормализации двусторонних отношений, любое сотрудничество в регионе, где расположены Турция и Армения будут на благо народов" , - сказал спикер турецкого парламента Нуман Куртулмуш.

Турецкий политик высказался за поддержание живого диалога между странами региона.

"Если процесс нормализации будет продвигаться в рамках принципа "победа-победа", от этого выиграют обе стороны" , - сказал Куртулмуш.

Как известно, 24 декабря 1991 Турция официально признала Республику Армения, но до сих пор отказывается установить дипломатические отношения с Арменией.

В 1993 году Турция в одностороннем порядке закрыла воздушную и наземную границы с Арменией. Воздушная граница была открыта в 1995 году под давлением международного сообщества. Для открытия сухопутной границы и установления дипотношений Турция выдвигает ряд неприемлемых условий, в частности, отказ от международного признания Геноцида армян.

Начиная с 1991 года, был предпринят ряд попыток для нормализации двусторонних отношений, не давших результатов из-за позиции Турции.

Процесс нормализации отношений осенью 2008 года инициировал Серж Саргсян, занимавший тогда пост президента Армении. 10 октября 2009 года главы МИД Армении и Турции подписали в Цюрихе "Протокол об установлении дипотношений" и "Протокол о развитии двусторонних отношений", которые должны быть ратифицированы парламентами двух стран. Однако 22 апреля 2010 Саргсян своим указом остановил процесс ратификации армяно-турецких протоколов, заявив, что Турция «не готова продолжать начатый процесс».

Напомним, в феврале 20223 на турецко-армянской границе впервые за 35 лет открыли пункт пропуска для доставки гуманитарной помощи из Армении людям, пострадавшим от мощных землетрясений на юге Турции.