У НАТО заявили про відсутність серйозного ризику ядерної ескалації з боку РФ

Попри ядерні погрози з боку Москви на тлі агресивної війни, яку Росія веде проти України, НАТО вважає безвідповідальним вступати у гру риторик та водночас продовжує вживати заходів ядерного стримування. Про це заявив старший представник НАТО в Україні Патрік Тернер, повідомляє Укрінформ.

"Росія вже досить довго "брязкає" ядерною зброєю, і, звичайно, існує загроза, що це дестабілізує і підриває заходи ядерного стримування. Але, по-перше, треба чітко відзначити, що, за останніми оцінками НАТО, наразі не існує серйозного ризику будь-якої ядерної ескалації з боку Росії" , – відзначив дипломат.

Крім того, за його словами, Альянс спостерігає "за тим, що відбувається в реальності та, зокрема, за ядерною доктриною РФ", і з точки зору цієї реальності НАТО не бачить ознак підготовки до "іншої ядерної політики Росії".

Старший представник нагадав, що НАТО існує для оборони та стримування і має «всі можливості, необхідні для захисту союзників, і нас така поведінка не зупинить».

"У такій сфері зайва риторика є марною, тому ми не збираємося в неї втягуватися. Ми й надалі будемо спокійними та виваженими, приймаючи рішення, необхідні для підтримки України" , – заявив Тернер.

Він розповів, що організація планових навчань із ядерного стримування входила до кола його обов’язків під час роботи у штаб-квартирі НАТО.

"Ми продовжуємо наш відповідальний регулярний цикл навчань, щоб Альянс мав надійний та дієздатний засіб ядерного стримування. 14 жовтня НАТО розпочало регулярні ядерні навчання "Стійкий полудень", в якому беруть участь більш ніж 60 літаків, які здійснюють тренувальні польоти над Західною Європою. Це навчання триватиме два тижні і не передбачатиме залучення бойової зброї. Як заявив генеральний секретар Марк Рютте, "Стійкий полудень" – це важливе випробування ядерного стримування Альянсу, що надсилає будь-якому противнику чіткий сигнал, що НАТО захищатиме та оборонятиме всіх членів Альянсу" , – наголосив Тернер.

"Члени НАТО стабільно надсилають Москві сигнал, що ядерну війну неможливо виграти і ніколи не можна розв’язувати" , – підкреслив старший представник НАТО.

Як повідомлялося, у понеділок, 14 жовтня, розпочалися щорічні військові навчання НАТО із захисту країн-учасниць під назвою "Стійкий полудень" (Steadfast Noon) під час яких військові відпрацьовуватимуть застосування ядерної зброї.

Раніше новий генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав союзників не боятись ядерного брязкання зброєю російського лідера Володимира Путіна, бо Альянс сильний і може відповісти на будь-які загрози.