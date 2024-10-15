В НАТО заявили об отсутствии серьезного риска ядерной эскалации со стороны РФ

Несмотря на ядерные угрозы со стороны Москвы на фоне агрессивной войны, которую Россия ведет против Украины, НАТО считает безответственным вступать в игру риторик и в то же время продолжает принимать меры ядерного сдерживания. Об этом заявил старший представитель НАТО в Украине Патрик Тернер, сообщает Укринформ.

"Россия уже довольно долго "бряцает" ядерным оружием, и, конечно, существует угроза, что это дестабилизирует и подрывает меры ядерного сдерживания. Но, во-первых, нужно четко отметить, что, по последним оценкам НАТО, пока не существует серьезного риска какой-либо ядерной эскалации со стороны России" , – отметил дипломат.

Кроме того, по его словам, Альянс наблюдает "за происходящим в реальности и, в частности, за ядерной доктриной РФ", и с точки зрения этой реальности НАТО не видит признаков подготовки к "другой ядерной политике России".

Старший представитель напомнил, что НАТО существует для обороны и сдерживания и имеет "все возможности, необходимые для защиты союзников, и нас такое поведение не остановит".

"В такой сфере лишняя риторика бесполезна, поэтому мы не собираемся в нее втягиваться. Мы и дальше будем спокойными и взвешенными, принимая решения, необходимые для поддержки Украины" , – заявил Тернер.

Он рассказал, что организация плановых учений по ядерному сдерживанию входила в круг его обязанностей во время работы в штаб-квартире НАТО.

"Мы продолжаем наш ответственный регулярный цикл учений, чтобы Альянс имел надежное и дееспособное средство ядерного сдерживания. 14 октября НАТО начало регулярные ядерные учения "Устойчивый полдень", в котором принимают участие более 60 самолетов, осуществляющих тренировочные полеты над Западной Европой. Это обучение. Как заявил генеральный секретарь Марк Рютте, "Устойчивый полдень" - это важное испытание ядерного сдерживания Альянса, которое посылает любому противнику четкий сигнал, что НАТО будет защищать и защищать всех членов Альянса" , - подчеркну Тернер.

"Члены НАТО стабильно посылают Москве сигнал, что ядерную войну невозможно выиграть и никогда нельзя развязывать" , - подчеркнул старший представитель НАТО.

Как сообщалось, в понедельник, 14 октября, начались ежегодные военные учения НАТО по защите стран-участниц под названием "Устойчивый полдень" (Steadfast Noon), во время которых военные будут отрабатывать применение ядерного оружия.

Ранее новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал союзников не бояться ядерного бряцания оружием российского лидера Владимира Путина, потому что Альянс силен и может ответить на любые угрозы.