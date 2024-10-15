Один з п'яти митців, що виїжджає за кордон за дозволом, не повертається – міністр

Міністр культури і стратегічних комунікацій Микола Точицький повідомив, що кожен 5-й діяч культури з тих, що виїжджають за кордон за дозволом від Мінкульту, не повертається. Про це він розповів під час дискусії проєкту "Нова країна", повідомляє Лівий берег.

"Протягом останніх років мала б бути створена база, відповідно до якої митці могли би виїжджати за кордон. Але її нема. Мені щоденно доводиться розглядати по 100 заяв на виїзд, більшості з цих імен я не знаю, доводиться витрачати час на пошук інформації. Також маю зауважити, що з 5 тих, хто виїхав, 1 не повертається" , – повідомив міністр.

Точицький також наголосив, що на шляху до ЄС нам доведеться ухвалити та імплементувати багато необхідних змін. Зокрема, звернути окрему увагу на питання збереження спадщини.

"Вже зараз і ЮНЕСКО і ЄС мають до нас чимало претензій щодо захисту нашої культурної спадщини. – Без виконання директив ЮНЕСКО по захисту культурної спадщини, не бачити нам ЄС" , – сказав міністр.

Він також повідомив, що не підтримує ідею децентралізації і передання на місця питань, пов’язаних зі збереженням об’єктів спадщини, з визначенням буферних зон і т.ін.

Під час дискусії міністр зауважив, що кожна сфера культури потребує окремої стратегії – театри, мистецтво, бібліотеки тощо, – і запевнив, що міністерство працює над цим і вже в березні 2025 буде готове презентувати п’ять стратегій.