Один из пяти деятелей культуры, выезжающих за границу по разрешению, не возвращается – министр

Министр культуры и стратегических коммуникаций Николай Точицкий сообщил, что каждый 5-й деятель культуры из выезжающих за границу за разрешением от Минкульта не возвращается. Об этом он рассказал в ходе дискуссии по проекту "Новая страна", сообщает Левый берег.

"В течение последних лет должна была быть создана база, согласно которой художники могли бы выезжать за границу. Но ее нет. Мне ежедневно приходится рассматривать по 100 заявлений на выезд, большинству из этих имен я не знаю, приходится тратить время на поиск информации. Также должен заметить, что из 5 выехавших 1 не возвращается" , – сообщил министр.

Точицкий также отметил, что на пути в ЕС нам придется принять и имплементировать многие необходимые изменения. В частности, обратить особое внимание на вопросы сохранения наследства.

"Уже сейчас и ЮНЕСКО и ЕС имеют к нам немало претензий по защите нашего культурного наследия. – Без выполнения директив ЮНЕСКО по защите культурного наследия, не видеть нам ЕС" , – сказал министр.

Он также сообщил, что не поддерживает идею децентрализации и передачи на места вопросов, связанных с сохранением объектов наследия, с определением буферных зон и т.п.

В ходе дискуссии министр отметил, что каждая сфера культуры нуждается в отдельной стратегии – театрах, искусстве, библиотеке и т.д. – и заверил, что министерство работает над этим и уже в марте 2025 будет готово презентовать пять стратегий.