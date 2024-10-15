Чехія посилює контроль за туристами: нові обмеження

Чехія вводить нові обмеження для туристів, включаючи заборону на організовані походи по барах та посилення правил оренди житла, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Euronews.

Місцева влада чеської столиці вирішила вжити суворі заходи проти шумних туристів, забороняючи екскурсійні походи по барах з 22:00 до 6:00. Цей крок спрямований на поліпшення якості життя місцевих жителів та підтримання порядку в нічний час.

Заборона, яка була оголошена в понеділок, матиме значний вплив на туристичну індустрію, оскільки Прага відома як один з найбільших європейських центрів нічного життя. Проте влада сподівається, що це рішення допоможе зменшити кількість безладів і поліпшити стан міста.

Нова система оренди

Крім того, влада Чехії також працює над обмеженнями в сфері короткострокової оренди житла, щоб вирішити проблему високих цін на житло та нестачі для місцевих жителів. Новий закон, затверджений урядом у серпні, дозволить муніципалітетам встановлювати обмеження на кількість доступного житла для оренди через платформи, такі як Airbnb.

Згідно з новим законом, очікується введення більш суворих правил для короткострокової оренди, включаючи вимоги щодо реєстрації власності та сплати податків. Власники нерухомості будуть зобов'язані реєструвати своїх гостей і надавати відповідну інформацію через нову платформу eTurista.

Очікується, що ця міра допоможе знизити конкуренцію між туристами та місцевими жителями на ринку нерухомості, а також підвищити контроль за орендними угодами. Чиновники оцінюють, що від 40% до 70% бронювань на платформах онлайн-оренди не реєструються, що може призвести до втрати податків на суму майже 32 млн євро на рік.

Закон може набути чинності в липні 2025 року. Прага сподівається поліпшити умови для життя місцевих жителів і зробити місто більш привабливим як для туристів,так і для інвесторів.

Нагадаємо, що в Чехії змінили умови продовження тимчасової захисту для біженців, які мають візи до Канади або Великобританії. Тепер наявність канадських і британських віз не заважає продовженню тимчасової захисту для біженців у Чехії.

Крім того, згідно з останніми даними, дві третини біженців з України планують залишитися в Чехії і після завершення тимчасового захисту. Це на 20% більше порівняно з минулим роком.