Кабмін затвердив умови приватизації підсанкційних заводів "Аерок"

Кабінет міністрів на засіданні 15 жовтня затвердив умови приватизації 100% у статутному капіталі ТОВ "Аерок", які держава стягнула в межах санкцій проти російського олігарха Андрія Молчанова. Про це заявив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук, повідомляє ЛігаБізнес.

Стартова ціна на аукціоні з приватизації "Аерок" становитиме 965,33 млн грн.

Гроші, отримані від продажу, будуть зараховані до державного бюджету і спрямовані фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Майбутній покупець має зберегти основний вид діяльності компанії, виплатити борги перед працівниками та бюджетом і не допустити скорочень протягом пів року.

"Аерок" – один із ключових гравців на українському ринку газобетону. Володіє двома заводами в Україні: в Обухові й Березані Київської області, які не працюють з липня 2022 року. Також компанія має недобудований завод у місті Стрий Львівської області.

Після того як Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну, майно "Аерок" заарештували та передали Нацагентству з управління активами (АРМА).

У січні 2023 року АРМА обрало управителя для бізнесу Молчанова. Ним стала компанія "Харківські будівельні матеріали", яка, як і Аерок, спеціалізується на виробництві газобетону, а також цегли, газоблоку, бетону та інших будівельних матеріалів.

Договір з управителем мали підписати після оцінки заарештованих активів, але вже у червні 2023 року Мін'юст ініціював конфіскацію.

За кілька місяців ВАКС стягнув акції "Аерок" у дохід держави у межах санкцій проти Молчанова.