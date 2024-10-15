Кабмин утвердил условия приватизации подсанкционных заводов "Аэрок"

Кабинет министров на заседании 15 октября утвердил условия приватизации 100% в уставном капитале ООО "Аэрок", которые государство взыскало в рамках санкций против российского олигарха Андрея Молчанова. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, сообщает Лига.Бизнес.

Стартовая цена на аукционе по приватизации "Аэрок" будет составлять 965,33 млн грн.

Деньги, полученные от продажи, будут зачислены в государственный бюджет и направлены фонду ликвидации последствий вооруженной агрессии.

Будущий покупатель должен будет сохранить основной вид деятельности компании, выплатить долги перед работниками и бюджетом и не допустить сокращений в течение полугода.

"Аэрок" – один из ключевых игроков на украинском рынке газобетона. Владеет двумя заводами в Украине: в Обухове и Березане Киевской области, не работающими с июля 2022 года. Также у компании есть недостроенный завод в городе Стрый Львовской области.

После того как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, имущество Аэрок арестовали и передали Нацагентству по управлению активами (АРМА).

В январе 2023 года АРМА избрала управляющего для бизнеса Молчанова. Им стала компания "Харьковские строительные материалы", которая, как и Аэрок, специализируется на производстве газобетона, а также кирпича, газоблока, бетона и других строительных материалов.

Договор с управляющим должен был быть подписан после оценки арестованных активов, но уже в июне 2023 года Минюст инициировал конфискацию.

Через несколько месяцев ВАКС взыскал акции Аэрок в доход государства в рамках санкций против Молчанова.