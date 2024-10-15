Ув'язненим можуть дозволити виїжджати з колоній: кому та за яких умов

В Україні пропонують дозволити в'язням виїжджати з колоній. Проте лише за певних умов і на короткий термін, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить повідомлення представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука в Telegram.

Уряд схвалив законопроект про внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу України у зв’язку з рішенням Конституційного суду України від 20 грудня 2023 року.

Законопроектом пропонується дозволити засудженим, які тримаються у виправних колоніях мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами тримання, у разі смерті або тяжкої хвороби близького родича короткочасні виїзди за межі колонії. Виїжджати дозволено лише на територію України, крім тимчасово окупованої, на строк не більше семи діб, не включаючи часу, необхідного для проїзду в обидва кінці (не більше трьох діб).

Це також засуджених, які утримують у дільницях соціальної реабілітації виправних колоній мінімального рівня безпеки із загальними умовами тримання і дільницях соціальної реабілітації виправних колоній середнього рівня безпеки та виховних колоніях.

Іншим засудженим короткочасні виїзди дозволяються за межі виправної колонії на строк не більше однієї доби, не включаючи часу, необхідного для проїзду в обидва кінці (не більше трьох діб).

Також пропонується передбачити, що засуджені, які тримаються у виправних колоніях мінімального рівня безпеки можуть їхати до місця призначення і у зворотному напрямку самостійно, а інші засуджені переміщуються та охороняються вартою.

Витрати колонії, повʼязані з наданням засудженим короткочасних виїздів, оплачують засуджені, їх родичі або інші особи.

Нагадаємо, що в Україні дозволили мобілізацію ув'язнених. Засуджені на добровільній основі можуть приєднатися до армії та підписати контракт.

Проте не всі в'язні можуть піти до війська. Заборонено мобілізувати засуджених за злочини проти національної безпеки України, а також за тяжкі злочини.