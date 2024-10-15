Заключенным могут разрешить выезжать из колоний: кому и при каких условиях

В Украине предлагают разрешить заключенным выезжать из колоний. Однако только в определенных условиях и на короткий срок, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит сообщение представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука в Telegram.

Правительство одобрило законопроект о внесении изменений в Уголовно-исполнительный кодекс Украины в связи с решением Конституционного суда Украины от 20 декабря 2023 года.

Законопроектом предлагается разрешить осужденным, которые содержатся в исправительных колониях минимального уровня безопасности с облегченными условиями содержания, в случае смерти или тяжелой болезни близкого родственника кратковременные выезды за пределы колонии. Выезжать разрешено только на территорию Украины, кроме временно оккупированной, на срок не более семи суток, не включая времени, необходимого для проезда в оба конца (не более трех суток).

Это также осужденных, содержащих в участках социальной реабилитации исправительных колоний минимальный уровень безопасности с общими условиями содержания и участках социальной реабилитации исправительных колоний среднего уровня безопасности и воспитательных колониях.

Другим осужденным кратковременные выезды разрешаются за пределы исправительной колонии на срок не более одних суток, не включая времени, необходимого для проезда в оба конца (не более трех суток).

Также предлагается предположить, что осужденные, которые держатся в исправительных колониях минимального уровня безопасности, могут ехать к месту назначения и обратно самостоятельно, а другие осужденные перемещаются и охраняются стражей.

Расходы колонии, связанные с предоставлением осужденным кратковременных выездов, оплачивают осужденные, их родственники или другие лица.

Напомним, что в Украине разрешили мобилизацию заключенных. Осужденные могут добровольно присоединиться к армии и подписать контракт.

Однако не все заключенные могут пойти в армию. Запрещено мобилизовать осужденных за преступления против национальной безопасности Украины, а также за тяжкие преступления.