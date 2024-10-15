Генпрокурор: Страти українських полонених є політикою Росії

В цьому році кількість випадків страт українських військовополонених збільшилася і є докази того, що це стало цілеспрямованою політикою Росії, а не поодинокими випадками, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив генеральний прокурор Андрій Костін в інтерв’ю бельгійському медіа La Libre.

"Ми можемо довести, що ці випадки є не поодинокими інцидентами, а організованою та цілеспрямованою політикою. Наприклад, у нас є аудіозапис, на якому російський офіцер наказує своїм військам не брати полонених на полі бою, а вбивати українців" , — повідомив він.

За словами генпрокурора, одне з ключових завдань для правосуддя – відповідальність Росії та її керівництва за злочин агресії, без якого не було б понад 140 тисяч воєнних злочинів.

"Важливо притягнути до відповідальності натхненників цього вторгнення — президента, прем'єр-міністра, членів так званої "трійки" — і показати їм, що вони можуть понести відповідальність, незважаючи на прогалини в міжнародному праві" , — підкреслив Костін.

Він зазначив, що більшість російських воєнних злочинців засуджено українськими судами заочно, але вирок суду має фундаментальне значення для процесу відновлення справедливості та зцілення постраждалих.

Як повiдомлялось, російські військові 10 жовтня розстріляли 9 українських військових у Курській області РФ.

6 жовтня з'явилося відео розстрілу росіянами трьох українських полонених поблизу Нью-Йорка Донецької області.

1 жовтня стало відомо, що на Покровському напрямку російські окупанти розстріляли 16 українських полонених бійців.