Генпрокурор: Казни украинских пленных являются политикой России

В этом году количество случаев казней украинских военнопленных увеличилось и есть доказательства того, что это стало целенаправленной политикой России, а не единичными случаями, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил генеральный прокурор Андрей Костин в интервью бельгийскому медиа La Libre.

"Мы можем доказать, что эти случаи являются не единичными инцидентами, а организованной и целенаправленной политикой. Например, у нас есть аудиозапись, на которой российский офицер предписывает своим войскам не брать пленных на поле боя, а убивать украинцев" , — сообщил он.

По словам генпрокурора, одна из ключевых задач для правосудия – ответственность России и ее руководства за преступление агрессии, без которого не было бы более 140 тысяч военных преступлений.

"Важно привлечь к ответственности вдохновителей этого вторжения — президента, премьер-министра, членов так называемой "тройки" — и показать им, что они могут понести ответственность, несмотря на пробелы в международном праве" , — подчеркнул Костин.

Он отметил, что большинство российских военных преступников осуждены украинскими судами заочно, но приговор суда имеет фундаментальное значение для процесса восстановления справедливости и исцеления пострадавших.

Как сообщалось, российские военные 10 октября расстреляли 9 украинских военных в Курской области РФ.

6 октября появилось видео расстрела россиянами троих украинских пленных вблизи Нью-Йорка Донецкой области.

1 октября стало известно, что на Покровском направлении российские кафиры расстреляли 16 украинских пленных бойцов.